إعلان

BBC

وزير الإنتاج الحربي يتوجه إلى السعودية للمشاركة في معرض الدفاع العالمي 2024

10:54 ص السبت 03 فبراير 2024

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد سامي:

يتوجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة بفعاليات النسخة الثانية من معـرض الدفاع العالمي 2024 "WDS: World Defense Show"، والمقرر إقامته بشمال العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن من المخطط أن يلتقي الوزير بعدد من الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في معرض الدفاع العالمي، بالإضافة إلى زيارة عدد من الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض للإطلاع على ما تم الوصول إليه عالميًا من تطور في مجال الصناعات الدفاعية وبحث إمكانية نقل بعض التكنولوجيات المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي لإنتاج وتطوير نظم التسليح.

جدير بالذكر أن معرض الدفاع العالمي "WDS" تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية كل عامين وانطلقت النسخة الأولى منه عام 2022، ويستهدف المعرض جمع رواد قطاع تصنيع معدات الدفاع والأمن الدوليين تحت منصة واحدة لاستعراض حلول التكامل المشترك ومستقبل التوافق العملياتي بين أنظمة مجالات الدفاع الخمسة (الدفاع عبر البر، والبحر، والجو، والفضاء، وأمن المعلومات)، ومن المتوقع أن تشهد النسخة الثانية من المعرض مشاركة أكثر من 750 جهة عارضة من حول العالم.

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي معـرض الدفاع العالمي 2024

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بسعر 27 جنيها.. التموين: صرف سكر إضافي على بطاقات التموين

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

عاجل - البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر شعبان 1445
عاجل - الخارجية: الاتحاد الأوروبي يعلن تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر
سعر الذهب اليوم الجمعة يعود للارتفاع بحلول منتصف التعاملات