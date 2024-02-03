معرض الكتاب.. صلاح أبو المجد يقدم وصفة سحرية لتحقيق النجاح في الحياة

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

شهدت قاعة "فكر وإبداع" ضمن محور "كاتب وكتاب" بالبرنامج الثقافي لمعرض الكتاب في دورته الـ 55، ندوة لمناقشة كتاب «الأخطاء» للكاتب صلاح أبو المجد، الصادر عن دار عصير الكتب للنشر والتوزيع، وقدم الكاتب مضمونا عن الكتاب.

وقال الكاتب صلاح أبو المجد، إن الجميع يسعى خلف توليفة مضمونة المفعول لخطوات النجاح، أو عصا سحرية تحقق له ما يطمح إليه، لكن لا أحد على الإطلاق فكر لحظةً أنه ربما كل ما يحتاجه كي ينجح أن يتجنب الأخطاء التي تجعله يفشل، ربما الأمر في النهاية لا يحتاج إلى عصا سحرية كي تحقق أحلامك وتؤسِّس عملك.

وقال: تناولت في الكتاب أن الأمر كله يتوقف على مدى فهمك كقارئ لأخطائك ووعيك بأضرارها وتأثيرها عليك، أحيانًا تتعجب من كونك حققت انتصارًا لكنه في الحقيقة لا ينعكس على تقدُّمك، ربما لأنك لم تعلم بعد أنه ليس إلا خطأ يُقيدك ويمنعك من الوصول إلى أي مكان، فأنت لا تحتاج إلى العصا السحرية للنجاح، بقدر احتياجك إلى تجنب الأخطاء التي تؤخر نجاحك وتمنعك من بلوغ القمة.

وتابع أبو المجد قائلًا: "الهدف من الكتاب ليس للتداول التجاري، ولكن للتداول الثقافي للاستفادة من خبرات الآخرين دون الدخول في عناء الخمول والتقليدية".

وأشار "أبو المجد" إلى أن أول خطوة في العمل هي الخطأ لكى نتعلم، وقبل ذلك البدء كموظف في المجال الذي نريد العمل فيه ومن ثم تأسيس العمل الخاص بنا، مشيرا إلى أن الألم هو بداية طريق النجاح، وأن الصبر هو مفتاح التألق، ولابد من انتظار المكسب على تأني وليس استعجال.

ونصح الكاتب رواده، أنه إذا كانت المخاطرة يترتب عليها نهاية الطريق فيجب أن نتجنبها، وذلك من باب خير الأمور أوسطها.