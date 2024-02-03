"تحت ظل الكتابة".. كتاب جديد لأمير تاج السر بمعرض الكتاب

كتب- محمد شاكر:

صدر حديثًا عن دار كيان للنشر والتوزيع كتاب "تحت ظل الكتابة" للكاتب والدكتور أمير تاج السر، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي انطلقت فعالياتها منذ أيام وتستمر حتى الـ 6 من شهر فبراير الجاري.

الكتاب صدر في 245 صفحة من القطع المتوسط وعبر 50 مقالة يدور تاج السر حول العديد من الحكايات شرقا وغربا فيتحدث عن شارع الغيطاني وألبرتو مانغويل، واليس مونرو وغيرهم.

المقالات تدور في شتى أنحاء الفكر والجانب الأكثر منها يدور حول فكرة الكتابة والعديد من الأسئلة التي يجيب عنها الكتاب في هذا الصدد.

وصدر أمير تاج السر الكتاب بقوله" المكتبات النعمة، والمكتبات النقمة، صفتان مترادفتان ربما تختص بهما المكتبات، فالمكتبة تكون نعمة حقيقية حين تمنحك الكتب والصدر الرحب، وتكاد تكون قرات معظم ما بداخلها، وتكون نقمة حين تتحول إلى ديكور منزلي، يضم في كل يوم كتابًا جديدًا، لكن لا رغبة لاحد في طرق بابها، وإزعاج أرواحها او مؤانستها، المكتبات كائنات حية كما يقول "مانغويل" ومن الجرم أن نقتلها في بيوتنا".

أما عن أمير تاج السر فهو طبيب وروائي سوداني ولد عام 1960، نالت أعماله اهتماماً في الأوساط الأدبية والنقدية، كما حققت شهرة عالمية، بعد ترجمة معظمها إلى الكثير من اللغات منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

وصدرت له العديد من الإصدارات الأدبية والروايات من أبرزها رواية «366» التي حصل بها على جائزة كتارا للرواية العربية عام 2015م.

وصلت روايته «صائد اليرقات» للقائمة القصيرة لجائزة بوكر العربية 2011م. كما وصلت روايته «زهور تأكلها النار» إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2018م.