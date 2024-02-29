"الوزراء" يكشف حقيقة إتمام صفقة الاستحواذ على شركة "وطنية"

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة صفقة الاستحواذ على شركة "وطنية".

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" على قناة "ON"، أوضح الحمصاني أنه يتم حاليًا دراسة وتحليل مجموعة من العروض التي تم تقديمها، بهدف اختيار العرض الأنسب.

وأشار متحدث الوزراء إلى أن الحكومة تهدف من خلال هذه الصفقات إلى استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من خلال استحواذ القطاع الخاص على بعض شركات القوات المسلحة كجزء من هذه العملية.

وبالنسبة لصفقة "الفنادق التاريخية"، أكد الحمصاني أن قيمتها بلغت 800 مليون دولار، وتم بالفعل استلام 520 مليون دولار من إجمالي قيمة الصفقة، مع توقع استكمال استلام المبالغ المتبقية في الفترة المقبلة.