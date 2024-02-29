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"القومي للمرأة" يشكر وزير الداخلية لتوجيهه بفتح مستشفيات الشرطة للسيدات بالمجان

10:34 م الخميس 29 فبراير 2024

المجلس القومي للمرأة

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كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان لتوجيهه بفتح مستشفيات الشرطة بنطاق الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على السيدات وصرف العلاج اللازم بالمجان وذلك خلال أيام الجمعة من شهر مارس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بجهود الوزارة الحثيثة في دعم ومساندة المرأة المصرية مؤكدة أن وزارة الداخلية دائمًا تقدم هذه المبادرات الإنسانية والمجتمعية حرصا منها لوصول الخدمات للسيدات.

المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي وزير الداخلية المرأة المصرية

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