الرئاسة: مصر لا تنظر إلى الشهداء والضحايا في السودان وغزة على أنهم مجرد أرقام

كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الوضع في المنطقة العربية والشرق الأوسط يمر بمرحلة غير مسبوقة لم تشهدها منذ عقود.

وخلال مداخلته في برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه على قناة "أون"، أشار المستشار أحمد فهمي إلى أن هناك انفجار وتوتر في الأوضاع، وأحداث مؤلمة نشهدها الفترة الأخيرة كمصريين ومسلمين وعرب، ومنها ما يحدث في السودان وفي قطاع غزة وللشعب الفلسطيني.

وأضاف متحدث الرئاسة أن مصر لا تنظر إلى الشهداء والضحايا في السودان وغزة على أنهم مجرد أرقام، بل تشعر بالأسف والحزن والألم لأي مصاب أو شهيد يسقط في أي مكان.

وأكد أن مصر ملتزمة بتصحيح الأوضاع ووقف الاعتداءات، والسعي للوصول إلى مسارات سياسية تعتمد على التفاوض والحوار والسلم. وهذا يتم تحقيقه في السودان وأيضًا في سياق القضية الفلسطينية.