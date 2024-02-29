برلمانية تكشف تفاصيل جلسة " دور الدولة في الاقتصاد" بالحوار الاقتصادي

كتب- عمرو صالح:

كشفت البرلمانية مها عبدالناصر نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي عن تفاصيل الجلسة المتخصصة التي عقدها الحوار الاقتصادي بعنوان "دور الدولة في الاقتصاد" والتي حضرها ممثلي المحور الإقتصادي بالحوار الوطني الحكومة والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين .

وقالت "عبدالناصر" لمصراوي، إن الجلسة ناقشت عدة ملفات هامة أبرزها سبل تنفيذ وثيقة ملكية الدولة بشكل دقيق يحقق أعلى عائد استثماري ومشجع للقطاع الخاص وحصر كافة القطاعات التي سنطبق عليها الوثيقة دون استثناء ووضع جدول زمني شامل.

وتابعت "عبد الناصر": كما ناقشنا سبل دعم وتشجيع الاستثمار بأساسيات تطمئن المستثمر والقطاع الخاص بأن الدولة داعمة ومساندة لهم وليست طرف منافسة".

وتطرقت البرلمانية للحديث عن مشروع رأس الحكمة، وقالت إن يحب أن يستغل على أكمل وجه وإزالة أي عقبات أو صعوبات قد تعيق تنفيذ وذلك باعتباره مشروع تنموي سياحي يشتمل على تنمية مناطق سياحية ومناطق صحراوية معربا عن خالص سعادتها بالشراكة مع دولة الإمارات الشقيقة لتنفيذ.

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