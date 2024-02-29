شعبة القصابين: أسعار اللحوم في الفترة الماضية كانت وهمية وستنخفض قريبًا

كتب- حسن مرسي:

أكد هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار اللحوم قد شهدت انخفاضًا قدره 20 جنيهًا في الكيلو من المربين في العجول الحية.

وخلال مداخلته في برنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي على قناة سي بي سي، أشار إلى أن أسعار اللحوم التي تم تطبيقها في الفترة الماضية كانت وهمية وغير متناسبة مع الأسعار الحقيقية.

وطالب هيثم عبد الباسط بتخفيض أسعار العجول الحية لتصبح على ما كانت عليه خلال عيد الأضحى الماضي، وعدم مقارنة الأسعار بسعر الدولار في السوق الموازية، متوقعًا تراجع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وأضاف قائلاً: "أسعار اللحوم لا تحددها تسعيرة محددة، ولا يوجد نظام تسعير، نحن نعمل وفقًا لمبدأ العرض والطلب، وكبار المستوردين هم من يسيطرون على العرض والطلب في الفترة الماضية".