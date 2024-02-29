ذروة الارتفاع ونشاط للرياح.. الأرصاد: كتل هواية صحراوية تضرب البلاد غدًا

"الآثار" تشارك في ورشة عمل عن السياحة المناخية والمستدامة بالمغرب

كتب- عمر صالح:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الجمعة ذروة ارتفاع الحرارة على الأنحاء كافة.

وكشفت الأرصاد، تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع درجات الحرارة، مع وجود نشاط للرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري و مدن القناة و السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، والتي تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وتابعت: "من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ٣٠ درجة مئوية"، واعتبارًا من يوم السبت تنخفض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ووجهت الأرصاد نصحية للمواطنين بعدم عدم الإنخداع بهذا الارتفاع وتخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد، كما يفضل عدم ري محصول القمح نتيجة نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية.