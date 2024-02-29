وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان "مهرجان التمور" بحديقة الحرية

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة "مهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور"، ومعرض "خيرات رمضان" بحديقة الحرية بحي غرب القاهرة ضمن استعدادات الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

ويقام المعرض والمهرجان بالتعاون مع وزارة الزراعة، ومركز البحوث الزراعية، ووزارة التجارة، ومديرية تموين القاهرة، واتحاد الصناعات الغذائية، ومنصة " أيادى مصر" ويستمر حتى يوم الخميس القادم ٥ مارس ٢٠٢٤.

من جانبه أعرب اللواء هشام آمنة عن سعادته بالمشاركة في افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للتمور في نسخته الرابعة، كما ثمن الوزير جميع الجهود المبذولة من الوزراء والمحافظين لدعم وتعزيز وتطوير صناعة التمور في مصر وما ينتج عنها من تنمية المجتمعات المحلية وتحفيز الاقتصاد المحلي بكل ما يحويه من فرص عمل وتنمية مهارات الشباب.

وأكد وزير التنمية المحلية، علي حرص الدولة المصرية على تطوير منتجاتها المصرية وزيادة صادرتها, وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي, عن طريق تنفيذ فعاليات تسويقية كبرى تجمع المنتجين والمسؤولين وأصحاب القرار والجمهور معاً، للتعريف بهذه المنتجات، والتعرف على أهم التحديات التي تواجهها والعمل على إيجاد حلول عملية ومستدامة تخدم جميع أطراف سلسلة القيمة، كما تقدم اللواء هشام آمنة بخالص الشكر والتقدير للدعم المقدم من جميع الدول الصديقة المشاركة معنا اليوم وذلك لمشاركتها الفعالة في دعم مثل هذه المهرجانات للتسويق للمنتجات المحلية المصرية.

وقال وزير التنمية المحلية: "يأتي هذا المهرجان فى إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الصناعات المحلية ومنها زراعة النخيل وتجارة التمور والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الإستثمارية لها بالتعاون مع شركاء التنمية لما تمثل تلك الصناعة للدولة حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم".

وأشار اللواء هشام آمنة إلى جودة وتنوع المنتجات والمعروضات الموجودة بمهرجان التمور والتي تمثل عدد من المحافظات، حيث تولي الدولة المصرية اهتمام كبير لتطوير صناعة وانتاج التمور في مختلف المحافظات الرائدة في هذا المجال وعلى رأسها محافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان بما يساهم في تعزيز إنتاج مصر من التمور، والاستمرار في إعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم، لافتاً إلى أن هذه المهرجانات تمثل فرصة للترويج للصناعات اليدوية ومنتجات القرى وأصحاب الحرف ومشروعات المرأة، ولذلك تكون الوزارة حريصة على المشاركة من خلال مشروع "أيادي مصر" للتسويق الحرف اليدوية والتراثية، وذلك لما تمثله مثل هذه المهرجانات من فرصة لدعم اصحاب الحرف من خلال فتح قنوات تسويقية مختلفة لهم. حيث يشارك بالمهرجان أكثر من 30 عارض من منصة "ايادي مصر" من 8 محافظات مختلفة وهم القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، أسوان، مطروح، الوادي الجديد، الدقهلية، سوهاج.

وأضاف "آمنة"، أنه دعم الحرف اليدوية والتراثية ودعم التنمية الاقتصادية يأتي على رأس أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتعمل وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد من خلال دورها التنسيقي بين المستويين المركزي والمحلي على تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية المحلية...وأيضًا تعزيز التضافر بين جهود جميع الفاعلين لدعم التنمية المحلية المتكاملة، مشيرًا إلى ان الوزارة تعمل في إطار خطة إستراتيجية وضعتها لمشروع "أيادي مصر" للاستمرار في تطويره وتوسيع نطاقه لزيادة الانتشار وفتح أسواق جديدة للمنتجات التراثية المصرية محليًا ودوليًا مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة المختلفة في القضاء على البطالة.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه لازال يتعين علينا جميعًا بذل كل الجهد لدعم الصناعات المصرية نظرًا لدورها الحيوي في دفع عجلة التنمية، وخلق فرص عمل ضمن رؤية وتوجهات الدولة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المحلي المرجو، معرباً عن تطلعه لتنظيم ورعاية ودعم مثل هذه المهرجانات في جميع محافظات مصر، وكذا التعاون مع جميع شركاء التنمية لدفع هذه الصناعات الواعدة محليًا وزيادة صادرتها في الأسواق العالمية.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان".

من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المعرض والمهرجان اللذان يشارك بهما أكثر من ١٣٠ عارض سيشهدان تخفيضات كبيرة على كافة السلع الغذائية ومختلف أنواع التمور تتراوح بين 25% ــ 30% كما سيلبيان كافة احتياجات الأسر من التمور التي تمثل عنصرًا أساسيًا على المائدة الرمضانية، حيث يوجد بهما أنواعًا مختلفة من التمور من كافة محافظات مصر التى تشتهر بزراعة النخيل وإنتاج التمور، بالإضافة إلى مشاركة مصنعين للتمور من عدد من الدول العربية من بينها الجزائر وليبيا والسودان والسعودية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن معرض "خيرات رمضان" يأتى في إطار جهود الدولة المكثفة فى التوسع فى إقامة المنافذ والشوادر لضمان تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن إقامة "مهرجان القاهرة الدولى الرابع للتمور" يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر التى تعد أكبر منتج للتمور على مستوى العالم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية الزراعية والحرف اليدوية التى ترتبط بها، كما يهدف إلى التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة وفتح أسواق للعارضين بما يسهم في دعم الاستثمار والتنمية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيقام على هامش المهرجان محاضرات وورش عمل عن أهمية صناعة التمور لتأهيل الشباب لفكرة ريادة الأعمال وحثهم على بدء مشروعات صغيرة فى مجال صناعة التمور وتسويقها.

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة فى إقامة المنافذ ونشرها بجميع مناطق العاصمة مشيرًا إلى توافر كافة السلع الأساسية بها خاصة الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات، كما توجد حملات رقابية مكثفة لضبط الاسواق، والتأكد من الالتزام التام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة لذلك واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة أجنحة المعرض المختلفة وأشادا بجودة المعروضات والتى ضمت التمور الجافة والنصف جافة والمشروبات الرمضانية والسلع الغذائية الأساسية ، كما أثنيا على التخفيضات الممنوحة خلال المعرض.

شهد الافتتاح اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة.