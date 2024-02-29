"الوزراء" يكشف عن أول إجراء حكومي بشأن صفقة "رأس الحكمة"

كتب- حسن مرسي:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المجلس قرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خاصة بمشروع "رأس الحكمة" لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروع، فضلًا عن تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة المهندسة رندا المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء.

أضاف "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر قناة dmc، مساء الخميس، أن صفقة "رأس الحكمة" ضخم ويتطلب التنسيق بين العديد من الجهات الحكومية، في ضوء حرص الدولة على تيسير المشروع وتيسير كافة الإجراءات أمامه.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء تابع خلال الأيام الماضية بعض الأنباء التي من شأنها أن تشكك في صفقة رأس الحكمة، فحرص الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع اليوم على التأكيد على أن مشروع رأس الحكمة ليس بيعا للأصول ولكن شراكة بين الدولة المصرية وشركة أبو ظبي التنموية القابضة،

وأكد متحدث رئاسة الوزراء، أنه لا يوجد في العقد أي بند يمس السيادة المصرية، بل على العكس أن الشركة المنفذة للمشروع شركة مساهمة مصرية تخضع لقوانين الدولة.