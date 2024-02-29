محام: قائمة المنقولات بديلًا عن المهر

قال كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إن قائمة المنقولات هي بديلاً عن المهر، ففي الماضي كان الرجل يدفع المهر للمرأة، ويقوم بتوفير العفش الخاص بالمنزل، ولكن مؤخرًا تقوم المراة بمساعدة الرجل في فرش المنزل، ولا تحصل على مهر.

وتابع "أبو اليزيد"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ونورين شحاتة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك ضرورة لكتابة القائمة بالتفصيل سواء وصف أو لون أو شكل لغرفة النوم أو الأطفال، حتى لا يتلاعب الزوج، ويعطي الزوجة فرش آخر خلاف الفرش المذكور في القائمة.

ولفت إلى أن الزوج الذي يقوم بتسليم القائمة، عليه أن يقوم باعداد محضر استلام بتسليم العفش، أو تقوم الزوجة بالتوقيع على قائمة المنقولات مع الشهود بأنها حصلت على قائمة المنقولات.