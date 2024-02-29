حدث في 8 ساعات| السيسي وبايدن يبحثان التهدئة في غزة.. والحكومة توافق على زيادة الحد الأدنى للأجور

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة، أبرزها استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس السيادة السوداني بقصر الاتحادية، كما تلقى مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لبحث جهود التهدئة في غزة ووقف إطلاق النار.

ويستعرض مصراوي خلال السطور الأتية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الساعات الماضية:

السيسي وبايدن يبحثان هاتفيًا جهود التهدئة في غزة ووقف إطلاق النار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتهدئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

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السيسي يستقبل البرهان في زيارة رسمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس السيادة السوادني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في زيارة رسمية، اليوم الخميس.

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الأزهر يدين مجزرة النابولسي في غزة واستهداف النازحين: جبن ونذالة غير مسبوقة

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، المجزرة الجديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني المجرم في حق النازحين الفلسطينيين في منطقة دوار النابولسي قرب شارع الرشيد بغزة

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زيادة الحد الأدنى للأجور.. ننشر قرارات مجلس الوزراء اليوم الخميس

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات جديدة.

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الحوار الاقتصادي يعقد جلسة متخصصة حول الحماية الاجتماعية

عقد الحوار الاقتصادي، اليوم الخميس، جلسته المتخصصة الأولى، تحت عنوان "الحماية الاجتماعية"، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

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الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي لإحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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