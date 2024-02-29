( أ ش أ):

كشفت شركة "مصر للطيران" عن تغيير مسار رحلتها رقم MS985 من طراز B777/300، التي كانت تقل 309 ركاب، وكانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار نيويورك؛ وذلك لإنقاذ حياة راكبة تعرضت لأزمة صحية مفاجئة على متن الطائرة.

وعلى الفور قرر قائد الطائرة تغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في مطار جنيف لإنقاذ حياة الراكبة، وقام طاقم الطائرة بإجراء الإسعافات الأولية لها على الطائرة.

وفور الوصول إلى مطار جنيف تم استدعاء سيارة الإسعاف وإنزال الراكبة لتلقي العلاج، كما تم إنزال جميع الركاب بناء على تعليمات مطار جنيف.

وقد أقلعت الطائرة منذ قليل من مطار جنيف لاستكمال رحلتها إلى مطار نيويورك.