الحوار الاقتصادي يعقد جلسة متخصصة حول الحماية الاجتماعية

كتب-عمرو صالح:

عقد الحوار الاقتصادي، اليوم الخميس، جلسته المتخصصة الأولى، تحت عنوان "الحماية الاجتماعية"، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة، الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة بها والخدمات المقدمة لتحسين حياة المواطن، وسياسات العمل في ملف الأجور والمعاشات، فضلا عن مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من ممثلي الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع والتعامل معها بشكل إيجابي مع التحديات والتداعيات والآثار السلبية لهذه الأزمات.

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