الفريق أسامة عسكر يشهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي لإحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود الذي تنفذه إحدى وحدات المنطقة الغربية العسكرية باستخدام مقلدات الرماية "المايلز"، والذي يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرض الفكرة التكتيكية والإجراءات المنفذة أثناء مرحلة التحضير والتنفيذ للمشروع باستخدام نظم ومقلدات الرماية "المايلز" لتحقيق الواقعية في التدريب والتقييم الدقيق لمستوى العناصر المشاركة وما وصل إليه القوات من مستوى راقٍ في تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية.

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام المخططة، وفرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة التي أظهرت القدرة على اتخاذ القرار السليم لمواجهة كل التغيرات أثناء إدارة المشروع.



وفي نهاية المشروع، نقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، للمشاركين بالمشروع، موكدًا أهمية الاستفادة من النظم التدريبية المتطورة التي وفرتها القيادة العامة للقوات المسلحة مما يسهم في الارتقاء بمعدلات الأداء وصولًا لأعلى مستويات الكفاءة القتالية.