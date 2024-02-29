الدعم النقدي.. تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

كتب- نشأت علي:

يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة الأسبوع، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجبس، ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

كما يناقش المجلس عدد من تقارير اللجان النوعية، كالتالي:

1- تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراحين برغبة المقدمين من:

النائب أكمل نجاتي بشأن سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 والعمل على الإسراع بتطبيق موازنة البرامج والإداء، والنائب حازم الجندي، بشأن إنشاء منطقة حرة إفريقية في مصر.

2- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أيمن عبد المحسن بشأن استكمال مشروع الطريق الدائري بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية ضمن مشروعات البنية التحتية وذلك بعد اعتماد مالي إضافي بقيمة عشرين مليون جنيه لهذا الغرض.

3- تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة بشأن تعظيم دور مراكز الشباب من خلال تدريب وتأهيل الشباب نحو خلق فرص عمل جديدة للشباب.

4- تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:

- النائب محمد السباعي بشأن عدم بيع المضادات الحيوية في الصيدليات إلا بتوصية طبية.

- النائب مؤمن معاذ بشأن فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان.

- النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن رفع كفاءة خدمة العلاج الطبيعي بمستشفيات محافظة قنا.

5- تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من:

- النائب عيسى الشريف بشأن سرعة تنفيذ أعمال تطوير مستشفى حلوان العام وإعادة بناء مستشفى حلوان القديم التي تم هدمه عام 2019.

- النائب عيسى الشريف بشأن إنشاء مستشفى متخصص للأمراض الصدرية بمدينة 15 مايو جنوب القاهرة.

- النائب رمضان إمام بشأن إنشاء عدد من الوحدات الصحية بقرى محافظة الإسماعيلية وضم عدد من الوحدات الأخرى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

6- تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية، والنائية هالة كمال، وأكثر من 20 عضوًا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية.