"السياحة" تكشف لـ"مصراوي" موعد إجراء انتخابات الغرف

كتب- محمد أبو بكر:

أكد أيمن عبد اللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، أن الانتخابات لاختيار مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف الخمس التابعة له، بما في ذلك شركات السياحة والمنشآت والمطاعم السياحية والمنشآت الفندقية والعاديات والسلع السياحية والغوص والأنشطة البحرية، ستبدأ قبل بداية شهر أغسطس المقبل بشكل مؤكد.

وأشار "عبد اللطيف"، في تصريحات إلى "مصراوي"، إلى أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قد أقر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023، والتي تم نشرها بالوقائع المصرية.

وأوضح العضو في غرفة شركات السياحة، أنه من المقرر أن تنطلق الانتخابات بعد مرور 60 يومًا من إقرار وزير السياحة والآثار للائحة التنفيذية للغرف السياحية.

وأكد أيضًا أن وفقًا للجدول الزمني المتوقع، من المفترض أن تجرى الانتخابات في رمضان القادم، وهو ما قد يشكل تحديًا إضافيًا في إجرائها.

ولفت عضو غرفة شركات السياحة إلى أنه من المتوقع أن تُجرى الانتخابات في شهر مايو القادم، مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، وهو الموعد المؤكد المتوقع لإجراء الانتخابات.

وأوضح "عبد اللطيف"، أن الانتخابات قد تُؤجل إلى شهر يوليو المقبل فقط في حال وجود ضغط كبير على شركات السياحة في شهر مايو بسبب معاينة سكن الحجاج، وبدء موسم الحج في يونيو.

وتابع: لكن بشكل عام، من المتوقع أن لا تتأخر الانتخابات حتى شهر أغسطس، وسيتم تحديد موعد الانتخابات بناءً على هذه الظروف.