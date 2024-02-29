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BBC

رئيس الوزراء: الإصلاحات الهيكلية الحالية في الاقتصاد ستسهم في تحقيق نقلة نوعية

02:02 م الخميس 29 فبراير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإصلاحات الهيكلية التي تتم حاليًا في الاقتصاد الوطني؛ ستسهم في تحقيق نقلة نوعية.

وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع اليوم الخميس، إن الحكومة مُستمرة في إجراءاتها لدعم قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تحظى مصر فيها بميزة تنافسية.

وأضاف أن الدولة تبذل جهودًا واسعة للتوسع في هذا القطاع الواعد، وتواصل جهودها؛ بهدف دخول المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها حيز التنفيذ، والتشغيل.

وأشار "مدبولي"، إلى أن هذه المشروعات تُقدر الاستثمارات بها بمليارات الدولارات، وتسهم في ضخ المزيد من النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.

الدكتور مصطفى مدبولي الإصلاحات الهيكلية الاقتصاد رئيس الوزراء

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