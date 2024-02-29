إعلان

BBC

رأس الحكمة.. رئيس الوزراء: لا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية

01:56 م الخميس 29 فبراير 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية.


وقال "مدبولي"، خلال اجتماع الحكومة اليوم: تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري.

ووجه رسالة للمصريين، قائلًا: "حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيراً لمصر ولا لشعبها".

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع رأس الحكمة

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* 10 مليارات دولار في 48 ساعة.. مدبولي: تسلمنا 5 مليارات من رأس الحكمة
* بعد هبوطه الحاد.. الدولار يلتقط أنفاسه في السوق السوداء ويترقب التحريك
* العظمى بالقاهرة 27.. ارتفاع في درجات الحرارة اليوم - تفاصيل