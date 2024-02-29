رأس الحكمة.. رئيس الوزراء: لا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية.



وقال "مدبولي"، خلال اجتماع الحكومة اليوم: تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري.

ووجه رسالة للمصريين، قائلًا: "حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيراً لمصر ولا لشعبها".