رئيس الوزراء: تشكيل لجنة وزارية لتسهيل تنفيذ صفقة رأس الحكمة

كتب- محمد أبو بكر:



أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسته، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق.

وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، إن اللجنة مهمتها تنفيذ التزامات مصر في هذا المشروع، وستكون لها أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تسلمت 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة.

وقال إن من المقرر أن تتسلم مصر غدًا 5 مليارات دولار أخرى، مضيفاً أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه خلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه؛ لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.