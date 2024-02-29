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مساعد وزير الصحة يعتذر عن الاستمرار في منصبه.. وتكليف "عبدالوهاب" بديلًا

11:34 ص الخميس 29 فبراير 2024

الدكتور خالد عبدالغفار

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كتب- أحمد جمعة:

تقدم اللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، باعتذار لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، عن عدم الاستمرار في منصبه.

ويشغل "الساعي" هذا المنصب منذ العام 2019 وحتى العام الجاري، بعد تعيينه خلفًا للواء سيد الشاهد.

وأصدر وزير الصحة قرارًا حمل رقم 80 لسنة 2024 بتعيين الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس قطاع مكتب الوزير، بالإشراف مؤقتا على ما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية بالوزارة بجانب عمله الأصلي.

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الدكتور خالد عبدالغفار مساعد وزير الصحة الدكتور محمد عبدالوهاب

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