خمس نجوم بـ270 ألف جنيه.. ننشر أسعار عمرة رمضان 1445 هـ

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أسعار عمرة شهر رمضان 1445 هـ.

وأضاف "وحيد"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن أسعار البرامج الاقتصادية لشهر رمضان تبدأ من 60 ألف جنيه.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج عمرة شهر رمضان الخمس نجوم تبدأ من 270 ألف جنيه.

ويرصد "مصراوي"، أسعار برامج عمرة رمضان - شهر كامل، كالآتي:

1- برنامج 3 نجوم

- السفر على مصر للطيران أو الطيران السعودي "القاهرة - المدينة - جدة - القاهرة"، أو العكس.

- تاريخ السفر 3 أو 4 رمضان.

- نوع الغرفة: رباعية.

- سعر البرنامج: 109 آلاف و900 جنيه.

2- برنامج اقتصادي

- تاريخ السفر 3 أو 4 رمضان.

- نوع الغرفة: رباعية.

- سعر البرنامج: 64000 ألف جنيه.

3- برنامج اقتصادي

- تاريخ السفر 3 أو 4 رمضان.

- نوع الغرفة: رباعية.

- سعر البرنامج: 59900 ألف جنيه.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

- أصل جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر من بداية تاريخ الرحلة.

- عدد 2 صورة شخصية خلفية بيضاء والسيدات بالحجاب.

- شهادة صحية من مكتب صحة حكومي بها صورة مختومة ويرفق بها أصل إيصال السداد للكبار.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

- إحضار مستند حالة التجنيد أو تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- بطاقة الرقم القومي للمواطنين و3 صور ملونة حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- سداد رسوم الجواز وفقا للقيمة المالية المقررة.

- بعد تسلم تلك المستندات لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية، تستغرق وزارة الداخلية المصرية 3 أيام لاستخراج الجواز وطبعه وتسليمه لطالبه.

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