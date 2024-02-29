برلماني يطالب بسرعة إنشاء المجمع الصناعي الإيطالي لمنتجات للحديد والصلب

كتب- نشأت علي:

طالب المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الحكومة بالإسراع في تنفيذ المقترح الإيطالي لإنشاء مجمع صناعي لمنتجات الحديد والصلب، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذا المشروع الصناعي في هذا التوقيت لمواجهة ظاهرة الارتفاعات الحادة في أسعار حديد التسليح.

وأكد "مسعود"، في بيان الخميس، أن هذا المشروع يتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين وتعميق صناعة الحديد المتطورة من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية وتصدير منتجات الحديد والصلب للأسواق العالمية والأوروبية خاصة أن الاستثمارات المتوقعة للمشروع تبلغ نحو 4 مليارات دولار.

وأشاد "مسعود"، بجهود الدولة لجذب مثل هذه الاستثمارات الأجنبية، مثمنًا توفير هذا المشروع لـ 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة إضافة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى جذب المستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.

وأوضح أن المقترح المقدم من الشركة الإيطالية "دانيللي" يتضمن إقامة عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج من الحديد الإسفنجي، ومواسير الصلب غير الملحومة، ومسطحات الصلب، بجانب تعهد الشركة الإيطالية بإنشاء مركز تدريب دولي في مصر لتدريب المهندسين والفنيين في جميع أنحاء العالم لأي مشروعات عالمية تسند للشركة بالإضافة إلى تعهدها بتطوير مناجم الخام المصرية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة حجم المكون المحلي في منتجات الصلب.