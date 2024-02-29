خلال ساعات.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر منتصف الليلة، في شارع الشهيد أحمد حمدي بمنطقة كفر طهرمس،؛ لربط الخط الجديد بقطر 150 مم.

وبحسب بيان، فإن سبب انقطاع المياه بمحافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط الخط ذو القطر 150 مم الذي تم تنفيذه في شارع الشهيد أحمد حمدي؛ لخدمة مجمع المدارس الذي يجري تنفيذه والمناطق السكنية المحيطة به.

وأوضحت "الجيزة"، أنه بناءً على ذلك، سيتم قطع المياه لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة الثانية عشر منتصف الليلة وحتى الساعة السادسة صباحًا يوم الخميس الموافق 29 فبراير؛ لربط الخط الجديد مع الخط القائم.

وأشارت المحافظة، إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه، هي المنطقة المحصورة بين المساكن بدءًا من شارع العشرين وحتى كفر طهرمس، بما في ذلك شارع الشهيد أحمد حمدي.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة الانتهاء بأسرع وقت ممكن من أعمال الربط في المواعيد المحددة؛ لاستعادة تدفق المياه بشكل طبيعي للمناطق المتأثرة.

كما قام المحافظ، بتكليف رؤساء الأحياء بولاق الدكرور، بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أي معوقات تواجه عملية الربط.