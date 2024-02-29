تخفيضات تصل لـ 50%.. أسعار السلع بمنافذ "الزراعة" في رمضان

كتب- عمرو صالح:

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال ضخ السلع والمنتجات الغذائية داخل منافذها بأسعار مخفضة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه قال المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المنافذ والمعارض إن الوزارة تسعى خلال الفترة الحالية لإنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض الكبرى بكافة أنحاء الجمهورية لتلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية خاصة خلال شهر رمضان.

وأوضح صالح خلال تصريحاته لموقع مصراوي، أن نسبة التخفيضات على السلع والمنتجات الغذائية داخل منافذ وزارة الزراعة تصل لـ 50 % مشيرا إلى أن جميعها من مزارع وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار صالح إلى أن أسعار السلع والمنتجات الغذائية داخل منافذ وزارة الزراعة خلال شهر رمضان ستكون كالتالي:

كيلو اللحوم البلدي 300 جنيه

كيلو الأرز 30 جنيها

كيلو الزيت 65 جنيها

البطاطس الـ5 كيلو بـ30 جنيها

البرتقال الـ2 كيلو بـ15 جنيها

كيس المكرونة 10 جنيهات

وزن 400 جرام السمك البلطي درجه أولى 70 جنيها

كيلو الدواجن الفريش 110 جنيهات

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