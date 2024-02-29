بعد تراجع الأعلاف بمقدار 3 آلاف جنيه.. هل تنخفض أسعار الدواجن؟ الزراعة توضح

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة عن أسعار الدواجن المتوقعة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أن تراجعت أسعار الأعلاف بمختلف الأسواق عقب إعلان الحكومة عن مشروع تطوير رأس الحكمة.

وقال سليمان خلال تصريحاته لمصراوي، إن الدواجن متوافرة بشكل كبير في مختلف الأسواق، ومن المتوقع انخفاض سعرها خلال الأيام القليلة المقبلة كونها تتأثر بأسعار الأعلاف التي شهدت تراجعا كبيرا بالأسواق خلال الساعات الماضية.

وكانت أسعار الدواجن قد سجلت خلال الأيام الماضية بالأسواق الأرقام التالية:

بادي سوبر 23%.. سجل نحو 25 ألفًا و600 جنيه.

نامي سوبر 21.. سجل نحو 25 ألفًا و500 ألف جنيه.

نامي سوبر 19%.. سجل نحو 25 ألفًا و350 جنيها.

بادي نامي 21%.. سجل نحو 25 ألفًا جنيه.

بادي بياض 20%.. سجل نحو 24 ألفً و600 جنيه.

نامي بياض 18%.. سجل نحو 23 ألفًا و350 جنيها.

نامي بياض 16%.. سجل نحو 22 ألفًا و850 جنيها.

بياض إنتاجي 17%.. سجل نحو 23 ألفًا و450 جنيها.

بياض إنتاجي 16%.. سجل نحو 23 ألفًا و350 جنيها.

بياض تجاري 14%.. سجل نحو 23 ألف جنيه.