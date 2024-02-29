"الأرصاد" تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة: رياح وشبورة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

ووفق بيان الأرصاد، الإثنين، فإن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، يسودها عدد من الظواهر الجوية المُختلفة، كالآتي:

حالة الطقس الأربعاء 28 فبراير 2024

أفادت "الأرصاد"، أن حالة الطقس الأربعاء القادم، تشهد، شبورة مائية تبدأ من الرابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الهيئة، أن تتأثر حالة الطقس، بنشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الخميس 29 فبراير والجمعة 1 مارس 2024

قالت "الأرصاد"، إن طقس الخميس 29 فبراير والجمعة 1 مارس، يشهدان، شبورة مائية تبدأ من الرابعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، تأثر الأحوال الجوية، بنشاط رياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت 2 مارس 2024

أوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس السبت القادم، تشهد، نشاط للرياح، على كافة الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد 3 مارس 2024

أشارت "الهيئة"، إلى أن حالة الطقس الأحد 3 مارس 2024، تشهد نشاط للرياح، على مناطق من جنوب سيناء والصعيد، على فترات متقطعة.