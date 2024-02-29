نشرة التوك شو| موعد انخفاض سعر السكر وتفاصيل اتفاقيات جديدة للحكومة

كتبت —داليا الظنينى:

تناولت برامج التوك شو، الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض أبرزها، كما يلي:

عضو شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار السكر في هذا الموعد

قال حازم المنوفى عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن السلع الغذائية تمر بكثير من المراحل حتى تصل إلى المواطن، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء لم يشعر به المستهلك حتى الآن.

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خبير اقتصادي: حالة وحيدة تدفع الحكومة لتأجيل تحريك سعر الصرف

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقبل سيكون بتاريخ 28 مارس، مؤكدا أنه ليس من الوارد عقد اجتماع غدا الخميس.

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"مصر السيادي" يكشف تفاصيل توقيع الحكومة 7 اتفاقيات بقيمة 10 مليار دولار

كشف الدكتور أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، تفاصيل توقيع الحكومة ٧ اتفاقيات مع مطورين عالميين لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجدده بقيمة ١٠مليار دولار خلال ١٠سنوات.

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إبراهيم عيسى: نقترب من هدنة في غزة ولن يسقط شهداء خلال "رمضان"

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن كل المؤشرات والمشاورات التي تتحدث عن الوصول لهدنة إنسانية في غزة تؤكد أننا سنشهد وقف إطلاق النار في وقت قريب، وسيكون شهر رمضان بدون سقوط شهداء جدد.

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هيئة الطاقة المتجددة تكشف تفاصيل الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة

قال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن مناخ الاستثمار في مصر آمن وجاذب للشركات العالمية، مضيفا أن مصر تتمتع بمناطق جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة.

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