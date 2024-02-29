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نشرة منتصف الليل| تصريحات جديدة بشأن انخفاض أسعار السلع وموعد انحفاض درجات الحرارة

12:24 ص الخميس 29 فبراير 2024
نشرة منتصف الليل| تصريحات جديدة بشأن انخفاض أسعار السلع وموعد انحفاض درجات الحرارة

تصريحات جديدة بشأن انخفاض أسعار السلع وموعد انحفاض

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كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

المجلس القومي للمرأة جمعية خبراء الصدر وزير الصحة مستشفيات الأمراض الصدرية الدكتور مصطفى مدبولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وزير العمل الصين أهلا رمضان وزير التموين وزارة الأوقاف الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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