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BBC

الارتفاع الحالي وهمي.. رئيس شعبة القصابين يكشف مفاجأة عن أسعار اللحوم

12:08 ص الخميس 29 فبراير 2024

أسعار اللحوم

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كتبت -داليا الظنينى:

قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين، إن ارتفاع أسعار اللحوم ارتفاع وهمي والعجول الموجودة حاليا بالأسواق قديمة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، اليوم، أننا نطالب بهامش ربح لكبار المربيين للسيطرة على أسعار اللحوم، مبينا أن سعر كيلو الأجنة لدى المربين يصل ١٨٠جنيها للكيلو ويذهب للجزارين بـ ٣٢٠جنيها ويبعونه بسعر يصل من 400 إلى 450 جنيها.

وطالب الحكومة بتشكيل لجنة لتتبع للحوم للتأكد من وصول اللحوم المستورده إلى المستهلك من خلال مراحل سليمة لضبط الأسواق .

أسعار اللحوم رئيس شعبة القصابين يحدث فى مصر شريف عامر

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