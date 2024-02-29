الأوقاف: افتتاح 45 مسجدا غدا

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح ( 45 ) مسجدًا، يوم الجمعة المقبل، منها ( 42 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

وأوضحت في بيان لها، أنه يصل بذلك إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 658 ) مسجدًا منها ( 519 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 139 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 1 / 3 / 2024 م عدد ( 11680 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا و (277) مليون جنيه.

وأشارت إلى أن المساجد التي سيتم افتتاحها، الجمعة المقبلة، هي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد النور – طنامل – مركز أجا

مديرية أوقاف بني سويف

2. مسجد الفتح – عزبة أبو النور – هرم ميدوم–الواسطى

3. مسجد عمر بن الخطاب – القليعة – تلت - الفشن

4. المسجد الشرقي – عزبة الزيني – الجفادون

5. مسجد العرب – قرية هليه – مركز ببا

مديرية أوقاف كفر الشيخ

6. مسجد يوسف البهلول - بلطيم

7. مسجد القبلي الملاحة – سيدي سالم

مديرية أوقاف أسوان

8. مسجد سيدي علي زين العابدين – البندر الفارسية – مركز إدفو

9. مسجد أبو بكر الصديق – قرية خفية العتمور بحري – مركز كوم أمبو

مديرية أوقاف أسيوط

10. مسجد الحرمين – المطاوعة - ديروط

11. مسجد عبد الرحيم عبد الجابر- القصير- القوصية

مديرية أوقاف الفيوم

12. مسجد الهادي – عمدية المظاطلي - طامية

13. مسجد المليجي – الشيخ فضل – مركز الفيوم

14. مسجد آل عمران – دفنو – إطسا

15. مسجد الرحمن – طامية

16. مسجد الفوز بالجنة – شكشوك - أبشواي

17. مسجد الشيخ ساير – البياضة - سيلا

مديرية أوقاف قنا

18. مسجد الشيخ علي بن جالية – المراشدة – مركز الوقف

مديرية أوقاف الغربية

19. مسجد الأهالي – الكبير – حصة آبار بسيون

20. مسجد نور الإيمان – دماط – قطور

21. مسجد التقوى – ميت عساس

22. المسجد الكبير – عزبة الشراكي – محلة حسن – المحلة أول

مديرية أوقاف القليوبية

23. مسجد عزبة إسماعيل – ميت كنانة – طوخ

24. المسجد الكبير المريج – شبين القناطر – شبين غرب

مديرية أوقاف البحيرة

25. مسجد الرحمن – قرية الجيزة – الكريون – مركز كفر الدوار

26. المسجد الكبير – قرية ربع شنديد – مركز إيتاي البارود

27. مسجد منفي لابد - قرية رزافة – مركز الدلنجات

مديرية أوقاف الشرقية

28. مسجد دويدار – الحصوة – مركز أبو كبير

29. مسجد الرحمة – ع الزيتة – مركز الزقازيق

30. مسجد النور – تلبانة - مركز منيا القمح

31. مسجد البحاروة – سماكين الغرب - الحسينية

مديرية أوقاف المنيا

32. مسجد مبارك - عزبة محمد ربيع - صفط الخمار

33. مسجد الرحمن - القرايشة الغربية

34. مسجد العارفين - عرب السلطان حسن - ابو قرقاص

35. مسجد البرادعة - بني سعيد - أبو قرقاص

36. مسجد الوسطاني - بني سعيد - مركز أبو قرقاص

مديرية أوقاف الجيزة

37. مسجد أبو سريع - الصالحية - أطفيح

38. مسجد حافظ عابدين - برك الخيام - كرداسة

39. أبو طالب - بهبيت - العياط

مديرية أوقاف الإسماعيلية

40. مسجد الحكيم - عزبة منصور - التل الكبير

مديرية أوقاف المنوفية

41. مسجد نصر – بلمشط – مركز منوف

42. مسجد النور – عزبة عمروس – مركز الشهداء

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف البحر الأحمر

1. مسجد عمر بن الخطاب – القصير

مديرية أوقاف الجيزة

2. مسجد أبو دومة - الجملة - العياط

مديرية أوقاف الشرقية

3. مسجد الرحمة – عزبة السرو – بني عامر.