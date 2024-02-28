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BBC

عضو شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار السكر في هذا الموعد

11:59 م الأربعاء 28 فبراير 2024

أسعار السكر

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كتبت -داليا الظنينى:

قال حازم المنوفى عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن السلع الغذائية تمر بكثير من المراحل حتى تصل إلى المواطن، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء لم يشعر به المستهلك حتى الآن.

وأضاف خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة إم بى سى مصر، اليوم، أن مصلحة التاجر أن تكون أسعار السلع منخفضة لأن الإقبال عليها يتضاءل بارتفاع أسعارها، موضحا أن أزمة السكر ستنتهى خلال عشرة أيام، مع بداية شهر رمضان المبارك، وهناك كميات كبيرة سيتم ضخها.

وأكد أن كميات السكر الموجوده فى الموانئ تكفى حتى عيد الأضحى ،مؤكدا أن أسعار السكر سيسجل انخفاضا بقيمة عشرة جنيهات خلال عشره أيام من الآن.

أسعار السكر حازم المنوفى الشعبة العامة للمواد الغذائية السلع الغذائية سعر الدولار فى السوق السوداء شريف عامر

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