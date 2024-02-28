بعد مد باب التقديم.. تفاصيل الحصول على تمويل بأولمبياد الشركات الناشئة

كتب- عمر صبري:

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد موعد التقديم في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة حتى يوم 8 مارس 2024.

وقال الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إن مد موعد التقديم في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، جاء بناءً على رغبة الطلاب من مختلف الجامعات، وحرصًا من الصندوق على مشاركة أكبر عدد من الفرق والطلاب في هذه المسابقة الهامة، التي تأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تتماشي مع رؤية مصر لأهداف التنمية المستدامة.

وأكد خليل أن مسابقة أوليمبياد الشركات الناشئة تستهدف طلاب وباحثي الجامعات المصرية، الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة.

وتتضمن مزايا المشاركة التالي:

1- تمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه.

2- تقديم خدمات قيمتها 500 ألف جنيه.

3- المشاركة ببرنامج GenZ التليفزيوني.

4- التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة.

5- إمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال، وإبراز مجهودات الفرق إعلاميًّا.

وللراغبين في المشاركة في مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة والتعرف على الشروط وكافة التفاصيل اضغط هنا.