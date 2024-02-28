خبير اقتصادي: حالة وحيدة تدفع الحكومة لتأجيل تحريك سعر الصرف

كتبت - داليا الظنينى:

قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقبل سيكون بتاريخ 28 مارس، مؤكدا أنه ليس من الوارد عقد اجتماع غدا الخميس.

وأعرب الخبير الاقتصادي خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، عن أمله بتراجع مستوى التضخم لكي تقرر لجنة السياسات، تثبيت سعر الفائدة.

وأشار مصطفى بدرة، إلى أن الأخبار الإيجابية تحمل الخير لمصر بتدفق الاستثمارات، مضيفا أن الاستثمارات الواعدة تضخ في شرايين الاقتصاد لا سيما بعد دخول أول دفعة من صفقة رأس الحكمة إلى البنك المركزي.

ولفت بدرة، إلى أنه من الوارد حدوث تعويم وتحريك لسعر الصرف لكن ليس بالدرجة المتداولة التي كانت جزء كبير من أسباب إحجام التجار عن بيع كثير من السلع.

ورأى الخبير الاقتصادي، أن الحكومة إذا أحسنت تدبير العملة الصعبة في القطاع المصرفي فإن قرار تحريك سعر الصرف من الممكن أن يتأخر لثلاث سنوات مقبلة، متوقعا أن تحريك سعر الصرف سيكون بنسبة من 5 إلى 10% على مدى زمني كبير لن يشعر به المواطن.

وأكد الدكتور مصطفى بدرة، أن صفقة رأس الحكمة غيرت كل المعايير وتوجهات المؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه يشجع الدولة على المضي قدما للاقتراض من صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن حال حصول الدولة على قرض بفائدة منخفضة فإنه سيكون بمثابة شاهدة ثقة من صندوق النقد مما يجذب مزيدا من الاستثمارات.