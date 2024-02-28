"المصرية للأمم المتحدة": لابد أن يخرج الحوار الوطني بتوصيات قادرة على النهوض بالدولة

كتبت -داليا الظنينى:

شدد الدكتور منجي بدر الوزير المفوض و عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، على أهمية أن يكون هناك أفكار للحوار الاقتصادي في جلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أهمية تنفيذ توصياته.

وأضاف الدكتور منجي بدر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أنه يجب أن تكون التوصيات قابلة للتنفيذ، ووجود برنامج تنفيذي تصدر عنه توصيات شاملة قائمة على تحليل دراسات جدوى.

وأوضح أن هناك اهتماما بتوصيات الحوار الوطني من قبل الدولة، لذا لابد أن تخرج توصيات مهمة قادرة على المساعدة في النهوض بالدولة والتغلب على تحدياتها المختلفة، مشيرا إلى أهمية مشاركة الحكومة في جلسات الحوار، كما تم الإعلان عن ذلك.

وأكد الوزير المفوض، أهمية استمرار الدولة في تطوير البنية التحتية، كذلك دعم جهاز التمثيل التجاري، إلى جانب الاهتمام بملف الاستيراد والتصدير، وإنشاء مدينة صناعية في الساحل الشمالي، شاملة الخدمات المتنوعة مثل السياحة والزراعة والصناعة، قائلا:"الساحل الشمالي درة مصر في الاستثمار".

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