عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة: "رأس الحكمة" بداية إثبات المناخ الآمن في مصر

كتبت -داليا الظنينى :

قال الدكتور منجي بدر الوزير المفوض، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة، بداية إثبات المناخ الآمن في مصر، موضحا أن المشروع يضخ استثمارات قوية في الاقتصاد المصري.

وأضاف بدر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بالنسبة لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، أكدت وزيرة التخطيط أنه سيمثل 50% من المشروعات، مبينا أن الدولة خلقت مناخا جاذبا للاستثمار.

وأوضح الوزير المفوض، أن مشروع رأس الحكمة شراكة استثمارية مع دولة الإمارات، مشددا على أن الدولة نجحت في توفير استثمار جاذب للمشروعات العملاقة.

وقال الدكتور منجي بدر، إن قانون الضرائب الموحد، والجمارك والمحاكم الاقتصادية، إلى جانب وثيقة ملكية الدولة، جذبت المستثمرين بشكل كبير.

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