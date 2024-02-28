باحثة تطالب بتخصيص مساحات بوسائل الإعلام لمحاربة تعاطي المخدرات

كتب- عمر صبري:

استضافت كلية البنات جامعة عين شمس الندوة التوعوية التى نظمها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لمجلس الوزراء بعنوان "الإدمان.. المخاطر والأضرار".

وأكدت الدكتورة رشا محمد رشاد، الباحثة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة، أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة فى محاربة تعاطي المخدرات من خلال المساحات التوعوية التى تخصصها حول مخاطر هذه الظاهرة وعواقبها على الفرد والمجتمع.

وأبرزت دور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأقسامه ودوره في العلاج والتأهيل الاجتماعي المتنقل من خلال الخط الساخن ١٦٠٢٣ وطرق الاكتشاف المبكر وكيفية الوقاية من تلك الظاهرة.

وأشادت بدور جامعة عين شمس في عمل حملات توعوية للطلاب وذلك في إطار التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والجامعة.

وتحدثت عن دور إدارة رعاية الشباب واتحاد طلاب جامعة عين شمس بالإضافة إلي دعم رئيس الصندوق نيفين القباج وزير التضامن ومدير الصندوق عمرو عثمان ومساعد وزيرة التضامن للطلاب ضمن الحملات والندوات التوعوية للطلاب داخل الجامعات المصرية.

يذكر أن فعاليات الندوات التوعوية عن "الإدمان.. المخاطر والأضرار" من المقرر إقامتها بجميع كليات الجامعة حيث بدأت في كليتى الألسن والإعلام وتستمر تباعا.