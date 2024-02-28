5 مشروبات تنعش الصائم وتعوض نقص السوائل في نهار رمضان

كتب- عمر صبري:

نصح الدكتور محمد رمضان، عضو الجمعية البحثية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمي، أن يضم الإفطار في نهار رمضان عصائر طبيعية تنعش الصائم وتساعده على تعويض ما فقده من الفيتامينات والمعادن والسوائل التي يحتاجها الجسم في شهر الصوم.

وأكد أن العصائر الصناعية تفتقر إلى العناصر المفيدة وبعضها لا تراعي المواصفات الصحية في تركيبها، بل وقد تضم مركبات ضارة للصحة تؤثر في الفئات الضعيفة في المجتمع، خصوصاً الصغار وكبار السن والمرضى.

وفيما يلي أهم العصائر الطبيعية التي ينصح بها خلال الشهر الكريم:

- عصير قمر الدين، فهو يمد الجسم بكمية جيدة من الماء إضافة إلى باقة واسعة من الفيتامينات والمعادن، خصوصاً فيتامين أ، الحديد، البوتاسيوم، والألياف. ويشتهر عصير قمر الدين بأنه ينشّط عملية الهضم، وينظّم عمل الأمعاء، ويخفف حدة الإسهال، ويعادل حموضة الدم، ويكافح فقر الدم، ويطرد السموم، ويحمي من السرطان، ويؤخر زحف الشيخوخة، ويحسّن من جمال البشرة، ويساهم في خفض أرقام ضغط الدم المرتفع.

- عصير البطيخ الأحمر، يمتلىء بالعناصر المفيدة التي تضم الماء والفيتامينات والمعادن، الى جانب مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من الشوارد الحرة. ويمتاز باحتوائه على حامض الأرجنين الذي يطرد مخلفات الأمونيا من الجسم.

- عصير الأناناس، وهو يروي الظمأ ويخفف من حدة العطش، ويساعد الجسم على التخلّص من الدهون، ويساعد على إدرار البول، ويحمي من خطر تراكم الدهون على جدران الشرايين، وبالتالي فهو يقي من الإصابة بتصلب الشرايين الذي يعد البوابة الأساسية لنشوء الجلطات والأزمات القلبية والدماغية.

- عصير البرتقال الطازج، وهو من العصائر المهمة للجسم، فهو يروي الجسم، ويكافح خطر ارتفاع ضغط الدم، ويقوي مناعة الجسم لغناه بفيتامين سي، ويساعد في بناء الأنسجة، ويملك تأثيرات مضادة للالتهاب لغناه بالمركبات الفلافونيدية، ويحمي من السرطان، ويساعد في علاج فقر الدم، ويعزز صحة الجهاز الدوري.

- عصير الخوخ، وهو غني بالماء والفيتامينات والمعادن والعناصر الأخرى التي تساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والتهاب المعدة والإمساك وانتفاخ البطن.

كما يساعد عصير الخوخ في تقوية العضلات وفي تحسين وظائف الكبد والكلى، ويمنحه النضارة والحيوية للبشرة، وينشّط إفرازات المرارة، وينظّم مستوى السكر في الدم، ويخفّض من نسبة الكوليسترول الضار في الدم.