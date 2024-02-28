"مصر السيادي" يكشف تفاصيل توقيع الحكومة 7 اتفاقيات بقيمة 10 مليار دولار

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي، تفاصيل توقيع الحكومة ٧ اتفاقيات مع مطورين عالميين لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجدده بقيمة ١٠مليار دولار خلال ١٠سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، المذاع على قناة إم بى سي مصر، الأربعاء، أنه تم الوصول لـ ٢٧ تحالفا لتنفيذ استثمارات فى مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، مؤكدا أن الاستثمار فى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر مضمون لأنه مورد متجدد ولا ينضب .

وأوضح أن الاستثمارات كلها أجنبية ومحلية من القطاع الخاص بالشراكة مع الجهات الراعية مثل صندوق مصر السيادي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد أنه تم توقيع أكثر من١٠ اتفاقيات إطارية للمشروعات التى يتم العمل على تنفيذها فى مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

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