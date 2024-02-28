رئيس جمعية خبراء الصدر: 95% من الأدوية في السوق مصرية الصنع

كتب - مصطفى عريشة:

قال الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني ورئيس الجمعية المصرية لخبراء الصدر، إنه تم إنتاج العديد من الأشكال الدوائية الهامة، التي ساعدت على علاج وشفاء المرضى في مصر، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية توفر 95% من السوق المحلي، مقابل 5% فقط من الدواء المستورد.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لأمراض الصدر Pulmo Egypt، الذي عُقِد اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، وعدد من الوزراء والقيادات الطبية والإعلامية.

وأضاف حسني، خلال كلمته بالمؤتمر، أن مصر لعبت دورًا مهمًا في كل قطاعاتها للقضاء على الأمراض الوبائية، فضلًا عن تاريخها الطويل في محاربة الأمراض الصدرية.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أن مصر وصلت إلى أقل معدلاتها في الإصابة بالدرن، كما تعتبر الدولة الوحيدة بالعالم التي توفر العلاج الكامل للمرضى بالمجان عن طريق وزارة الصحة.

وتابع أن مصر نجحت في التصدي لجائحة كورونا، وخرجت منها بأقل خسائر صحية ممكنة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد رصد 5 مليارات جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة.

وأفاد حسني بأن وزارة الصحة سعت إلى ألا تصبح مجرد وزارة للعلاج فقط، بل نبراسًا للمواطنين، لنشر الوعي بالمخاطر الصحية التي تسببها الأمراض.

وأوضح أن الرئيس السيسي قد أطلق واحدة من أكبر المبادرات الصحية بالعالم، وهي مبادرة 100 مليون صحة، التي كان لها روابط تهدف لدعم صحة المصريين، من خلال الكشف المبكر عن الأمراض وتوفير العلاج، بالإضافة إلى تصدير مبادرة للأشقاء الأفارقة.

ولفت الانتباه إلى إطلاق مصر المبادرة الأولى للكشف المبكر عن أورام الرئة، متطلعًا إلى إعلان نتائجها هذا العام.