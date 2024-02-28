وزير الصحة: نسعى لتطوير جميع مستشفيات الأمراض الصدرية بعد جائحة كورونا

كتب- مصطفى عريشة:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تولّي اهتمامًا كبيرًا لمستشفيات الأمراض الصدرية والحميات، بهدف خدمة المجتمع منذ زمن طويل.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لأمراض الصدر Pulmo Egypt، الذي عُقِد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني ورئيس الجمعية المصرية لخبراء الصدر، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، وعدد من الوزراء والقيادات الطبية والإعلامية.

وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته بالمؤتمر، أن مصر تمتلك 43 مستشفى و128 قسم من أقسام الأمراض الصدرية تابعين لوزارة الصحة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع وزير الصحة والسكان: "الخبرة التي مررنا بها في مواجهة جائحة كوفيد-19 علمتنا أهمية الانتباه إلى الأمراض الصدرية، لأن غالبية الأشخاص يتعاملون مع أمراض الجهاز التنفسي بشكل مبسط"، مشيرًا إلى أهمية استعداد كافة الدول للتعامل مع الأمراض التنفسية.

وأكد أن الوزارة عزمت على تطوير جميع مستشفيات الأمراض الصدرية بعد جائحة كورونا، بجانب تطوير أجهزة التشخيص وتدريب وتأهيل القوى البشرية.

وأوضح أنه قد تم إطلاق مبادرة هامة جدًا خلال الأشهر الأخيرة، وهي المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، التي تتضمن جزءًا خاصًا بأورام الرئة، التي يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة، بجانب الكشف عن سرطان القولون والبروستاتا وعنق الرحم.