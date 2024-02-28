"الأرصاد" توجه نصيحة مهمة للمزارعين بشأن محصول "القمح"

كتب - مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع فى درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على كل الأنحاء؛ نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي فى طبقات الجو العليا.

وقالت "الأرصاد"، إن طقس الخميس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت "الهيئة"، تأثر طقس غدًا، بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على أقصى غرب البلاد.

وأشارت، إلى أنه من المتوقع أن تكون ذروة الارتفاع يوم الجمعة، حيث سوف تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع فى درجات الحرارة ونشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى.

وتابعت "الأرصاد"، أنه يعقب ذلك، انخفاض في درجات الحرارة؛ مُطالبة بعدم الانخداع بهذا الارتفاع وتخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأكملت "الهيئة"، أنه يفضل عدم رى محصول القمح؛ نتيجة نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية.