إبراهيم عيسى: نقترب من هدنة في غزة ولن يسقط شهداء خلال "رمضان"

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن كل المؤشرات والمشاورات التي تتحدث عن الوصول لهدنة إنسانية في غزة تؤكد أننا سنشهد وقف إطلاق النار في وقت قريب، وسيكون شهر رمضان بدون سقوط شهداء جدد.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس يحاولان الوصول لحل لتقديمه لأنصارهما على أنه نصر، موضحًا أننا أمام شيء مؤلم ليس في جانبه إلا معاناة الشعب الفلسطيني وزيادة أعداد القتلى والمصابين.

وتابع: "رغم أننا في الشهر الخامس من الحرب على غزة ما زال الخصام بين حماس والسلطة الفلسطينية نفسها، وبعد وقف الحرب سيتم إعلان النصر الإلهي رغم ما تم تدميره في قطاع غزة، مؤكدًا أن حركة حماس تحدثت على أن إسرائيل لن تكون قادرة على الاجتياح البري لغزة ولكنها اجتاحت غزة.

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