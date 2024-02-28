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BBC

بعد منشورات فصله من الوزارة.. بيان لـ "الأوقاف" بشأن أشهر محارب للسرطان

10:02 م الأربعاء 28 فبراير 2024

وزارة الأوقاف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا بشأن ما أثير حول وفاة الشاب محمد طه المعروف إعلاميا بأشهر محارب للسرطان، بعد تداول منشورات تفيد أنه كان أحد موظفي الوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أن الشاب محمد طه والمشهور إعلاميًّا بأشهر محارب للسرطان لم يكن في أي وقت من الأوقات موظفًا بها على أي درجة وظيفية مؤذن أو غير ذلك من الوظائف.

وشددت وزارة الأوقاف، أنه لا صحة لما ذكر من فصل الشاب محمد طه من وظيفته بسبب إصابته بالسرطان، مقدمة لأسرته خالص العزاء.

أشهر محارب للسرطان وزارة الأوقاف وفاة الشاب محمد طه فصل الشاب محمد طه من وظيفته

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