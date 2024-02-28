بعد منشورات فصله من الوزارة.. بيان لـ "الأوقاف" بشأن أشهر محارب للسرطان

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانا بشأن ما أثير حول وفاة الشاب محمد طه المعروف إعلاميا بأشهر محارب للسرطان، بعد تداول منشورات تفيد أنه كان أحد موظفي الوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أن الشاب محمد طه والمشهور إعلاميًّا بأشهر محارب للسرطان لم يكن في أي وقت من الأوقات موظفًا بها على أي درجة وظيفية مؤذن أو غير ذلك من الوظائف.

وشددت وزارة الأوقاف، أنه لا صحة لما ذكر من فصل الشاب محمد طه من وظيفته بسبب إصابته بالسرطان، مقدمة لأسرته خالص العزاء.