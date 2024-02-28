"الأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة خلال هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض درجات الحرارة، اعتبارًا من السبت القادم الموافق 2 فبراير 2024، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأفادت "الأرصاد"، أن حالة الطقس السبت القادم، تشهد، أمطار خفيفة بنسبة 30 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

وأعلنت "الهيئة"، تأثر طقس السبت، بنشاط للرياح، على جميع الأنحاء، على فترات متقطعة.

وتشهد حالة الطقس غدًا الخميس، طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.