هيئة الطاقة المتجددة تكشف تفاصيل الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة

كتبت -داليا الظنينى:

قال المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن مناخ الاستثمار في مصر آمن وجاذب للشركات العالمية، مضيفا أن مصر تتمتع بمناطق جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة.

وأوضح نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مصر بها مناطق واعدة للرياح وإقامة محطات شمسية، لافتا إلى أن تكلفة الهيدروجين الأخضر تعتمد على طاقة الكهرباء بنسبة من 50 إلى 60%.

ولفت إلى أن موقع مصر الجغرافي يقلل من تكلفة الشحن مما يشجع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، موضحا أن الاستثمارات في طاقة الرياح غرب سوهاج تبلغ 30 مليار دولار.

وأشار المهندس إيهاب إسماعيل، إلى أن الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة تبلغ 120 مليار دولار، فضلا عن الاستثمارات الهيدروجين الأخضر في أراضي غرب وشرق المنيا.

وأردف أن هناك 200 مليار دولار استثمارات واعدة بالطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هناك 27 شركة عالمية تستثمر في كمشروعات الطاقة المتجددة.

ونوه إيهاب إسماعيل، بأن الدولة المصرية تقدم حوافز ومزايا لتشجيع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن مصر ستكون مركزا لتجارة الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.

وأضاف نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن الحكومة تدعم القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة، مشيرا إلى أن مصر قادرة على تنفيذ اتفاقياتها الدولية مما يجذب الاستثمار.

وكشف إسماعيل، أن مشروعات الهيدروجين الأخضر توفر أكثر من مليون فرصة عمل، و200 ألف فرصة عمل يوفرها مشروعات الطاقة في غرب سوهاج، لافتا إلى أن مشروعات الطاقة تشجع على إنشاء مدن متكاملة في المدن الجديدة.

وعن عوائد مشروعات الطاقة على إلغاء تخفيف الأحمال مستقبلا، قال نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن الطاقة الشمسية توفر استهلاك المحطات الحرارية للوقود مما يعود أثره مستقبلا على إلغاء تخفيف الأحمال وهو ما تسعى إليه الدولة في الوقت الحالي.

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