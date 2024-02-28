وزير التموين: انخفاض أسعار السلع قريبا

كتب - محمد سامي:

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بمجرد الإعلان عن مشروع تطوير رأس الحكمة انخفض سعر الدولار فى الأسواق، لافتا إلى أنه فى القريب العاجل ستنخفض أسعار السلع بمجرد ضخ العملة الأجنبية وتوفيرها للمستوردين، لافتا إلى أن الوزارة توفر كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من 15 إلى 30 %.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير التموين، عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا رمضان 2024 الرئيسى بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، بحضور أيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية، حيث يستقبل المعرض الجمهور اعتبارا من غدا الخميس.

واطمأن رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالمعرض على توافر مساحات للتخزين بالمعرض، وكفاءة منظومة سلاسل الإمداد لضمان تدفق السلع والإحلال الفوري لما يتم بيعه؛ وذلك لضمان استمرار تواجد كافة المعروضات، كما اطمأن أن السلع المعروضة بنفس الجودة والتعبئة لكنها بأسعار مخفضة، موجها بأن تكون متاحة للمواطنين فقط وليس للتجار، وبأن يتم توافر مختلف السلع والمنتجات في جميع معارض المحافظات طوال أيام المعرض.