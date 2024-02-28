وزير الرياضة: إقامة نهائي عالمي في مصر الفترة المقبلة

كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن اللجنة الأولمبية المصرية عقدت اجتماعا لمتابعة الاستعدادات خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة لنهائي كأس مصر الذي يجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، أوضح وزير الرياضة، خلال تصريحات لبرنامج على مسئوليتي، الأربعاء، أن المباراة تقام في السعودية بعد الاتفاق على ذلك، وهو ترويج للمنتج المصري، وتم الاتفاق على تفاصيل إقامة المباراة بين الناديين، ونأمل أن تخرج المباراة تليق باسم وسمعة مصر، قائلا:"ومن الوارد إقامة نهائي أوروبي أو عالمي في مصر الفترة المقبلة".

وشدد وزير الرياضة، على أن هناك دعما كبيرا من قبل المنظومة الرياضية المصرية ككل لحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى الآمال المعقودة عليه بعد تحمله المسؤولية وإعادة الكرة المصرية للتتويج بالألقاب من جديد.

وفي سياق آخر، أوضح وزير الرياضة أن هناك علاقة تبادلية تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأبطال قادرون باختلاف، مشيرا إلى أن احتفالية قادرون باختلاف كانت يوما جميلا، وأكدت مدى الدعم من الرئيس لذوي الهمم.

وأضاف أن هناك اهتماما من قبل الدولة المصرية بكافة المجالات وليس الرياضة فقط، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم، منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في 2014.

وأكد، أن ذوي الهمم وأبطال قادرون باختلاف في كل المجالات على رأس اهتمامات الدولة بمختلف المجالات، مبينا أن توجيه الرئيس السيسي بتمويل صندوق قادرون باختلاف بـ 10 مليارات جنيه يعكس مدى الاهتمام بهؤلاء الأبطال، بالإضافة إلى الدعم المادي لتشجيعهم في البطولات.

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