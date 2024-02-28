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حدث في 8 ساعات| تفاصيل جديدة عن مشروع رأس الحكمة وتعديل مواعيد المترو

08:24 م الأربعاء 28 فبراير 2024
حدث في 8 ساعات| تفاصيل جديدة عن مشروع رأس الحكمة وتعديل مواعيد المترو

تفاصيل جديدة عن مشروع رأس الحكمة وتعديل مواعيد الم

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كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لرئيس دولة الإمارات عقب إبرام اتفاق إنشاء مدينة رأس الحكمة، الجمعة الماضية، موضحًا وصول جزء من الأرقام التي تم الاتفاق عليها أمس ودخلت البنك المركزي اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مديرية التربية والتعليم غزة إسرائيل محافظ القاهرة محطة محمد بن راشد للفضاء مترو الأنفاق أسعار اللحوم الرئيس عبدالفتاح السيسي قادرون باختلاف مجمع صناعي للحديد الإمارات رأس الحكمة الدكتور مصطفى مدبولي الهيدروجين الأخضر

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